2024.05.17 09:52

В Вильнюсе расскажут о роли литовцев и украинцев в крупнейшем восстании заключенных ГУЛАГа

 
Кнегирское восстание
Кнегирское восстание
ФОТО: Юрий Ференчук

70 лет назад началось одно из самых массовых в истории Гулага и самое трагическое в послесталинское время восстание заключенных — Кенгирское, в „Степлаге“ (Жесказган, Казахстан). В восстании участвовали около 5200 человек, среди них примерно 40 процентов — женщины. В ядре, среди организаторов политзаключенные из Литвы и Украины.

Советские власти смогли подавить восстание только на 40-й день и только армией и танками. По свидетельствам участников события, погибли сотни человек, по официальным документам — 46.

Семь руководителей кенгирских повстанцев были приговорены к смертной казни. Об этом Александр Солженицын в книге „Сорок дней Кенгира“.

Специально для слушателей организации Vilnis историки — профессор Жезказганского университета (Казахстан) Турганбек Алланиязов и литовский исследователь, профессор Альгис Вишнюнас расскажут достоверно и исчерпывающе о восстании.

Лекция-беседа состоится 18 мая в 12:00 дня в зале Музея оккупаций и борьбы за свободу, Ауку/Aukų g. 2A в Вильнюсе.

Мероприятие на русском языке.

Вход свободный.

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