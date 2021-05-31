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31 мая вечером в Вильнюсе, на ул. Пилимо, читательница портала заметила, что четверо молодых людей перекрашивают "радужный" перекресток.

Читательница портала сняла их на видео о поделилась им с Delfi. Видео было сделано в 18.30 ч.

На видео видно, что четыре человека в желтых жилетах закрашивают перекресток, рядом стоят мотоциклы. Читатель сообщила, что вызвала полицию.

Полиция информировала, что уже получила информацию об этом инциденте. Сообщение поступило не только по телефону, но и через портал epolicija.lt. В полицию прислали видео.

Ведется расследование.

В Вильнюсе радужный пешеходный переход перекрашен в черный цвет
© DELFI skaitytoja

Это не первый случай, когда в Вильнюсе вандалы портят объекты в цветах ЛГБТ. 17 мая в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией на Ратушной площади появилась скамейка в цветах радужного флага. не прошло и дня, как ее выкрасили в зеленый цвет. Полиция выявила нарушителя и назначила ему штраф в размере 240 евро. До этого была история с подземным пешеходным переходом на ул. Т.Нарбуто, где нарисовали радужный флаг - его закрасили цветами литовского флага.

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