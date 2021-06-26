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В Вильнюсе, на ул. Пилимо, несколько дней назад компания Grinda обновила "радужный" пешеходный переход, а сейчас он снова запачкан чем-то черным.
В Вильнюсе "радужный" переход снова стал черным
© DELFI / Tomas Vinickas

Фотограф Delfi зафиксировал, что обновленный переход снова испачкан. Подозревают, что на этот раз была использована смола.

Вильнюсская полиция сказала, что не получала сообщений об этом инциденте.

Однако с утра 25 июня в полицию поступали жалобы в связи с обновлением "радужных" красок на этом переходе. Звонившие утверждали, что это нарушение ПДД, порча перекрестка и т.д. Первая такая жалоба поступила в пятницу, в 10.48 ч.

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Напомним, что первый раз этот "радужный" переход закрасили черной краской 31 мая этого года

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