В Вильнюсе "радужный" переход снова стал черным

Фотограф Delfi зафиксировал, что обновленный переход снова испачкан. Подозревают, что на этот раз была использована смола.
Вильнюсская полиция сказала, что не получала сообщений об этом инциденте.
Однако с утра 25 июня в полицию поступали жалобы в связи с обновлением "радужных" красок на этом переходе. Звонившие утверждали, что это нарушение ПДД, порча перекрестка и т.д. Первая такая жалоба поступила в пятницу, в 10.48 ч.
Напомним, что первый раз этот "радужный" переход закрасили черной краской 31 мая этого года
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