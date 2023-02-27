В Вильнюсе Прунскене с юбилеем поздравили и соратники

Почти 20 лет назад, когда Прунскене была кандидатом в президенты, она сказала, что в ее жизни много разных событий. "Всякой деятельностью: профессиональной, общественной, политической. Кажется, этого хватило бы на несколько жизней", – сказала она в 2004 г.
26 февраля Прунскене отметила свое 80-летие в Вильнюсе в тесном кругу родных и коллег.
"Во время встреч я узнала ее как прекрасную личность, которая с такой любовью, с таким желанием общается с людьми, чтобы как-то облегчить им жизнь. Как ее можно не любить", – сказала LNK актриса Вайва Майнялите.
В костел были приглашены близкие Прунскене люди. Они желали имениннице здоровья.
"Это очень компетентный, авторитетный человек профессор Казимира Прунскене. Когда она создавала правительство, выбирала компетентных людей", – уверяет доцент Ирена Виткене.
"Пожелать можно только, чтобы эти лучшие качества, хороши, которые у нее есть, чтобы она их не забывала и они ее не покидали", – сказал экс-министр экономики Витаутас Навицкас.
Директор фонда Santarvė Юлюс Казенас подчеркнул, что Прунскене всегда идет за своих.
"Сейчас надо только уважать, помнить и учиться", – сказал один из лидеров Саюдиса Арвидас Юозайтис.
11 лет назад в день рождения Прунскене пережила инсульт. После него нарушилась речь, парализована правая часть тела. Однако члены семьи уверяют, что здоровье Прунскене стабильное, сил у нее достаточно.
"Состояние стабильное. Знаете, на философские темы она уже не может рассуждать. Но на бытовом уровне мы общаемся, иногда поем", – сказал брат Прунскене Римантас Станкявичюс.
Сейчас Прунскене живет в Швенченском районе в семье своего сына Вайдотаса. Она живет в нескольких километрах от родной деревни, в красивом месте на берегу озера. Природа всегда нравилась Прунскене больше чем город.
"Очень тянет в родной край, где я родилась, росла. Я рада, что там живет семья моего сына", – сказала Прунскене в 2004 г.
У экс-политика трое взрослых детей, девять внуков и четверо правнуков (летом должен родиться пятый).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Į sukčių pinkles pakliuvusi Gabija: ši kompanija už nosies vedžiojo ne mane vieną perpsėja, kaip neprarasti pinigų perkant internetu (8)
TOP новостей
История торгового центра Матийошайтиса: разрешение на строительство было получено только после прихода к власти
Компания бизнес-империи нынешнего мэра Каунаса...
Эфир Delfi: выборы в Литве — как наблюдать и обеспечить прозрачность?
5 марта в Литве пройдет первый тур выборов в местные...
Поиски пропавшего подростка: почему все силы брошены на осмотр реки
4 февраля 2023 года в Вильнюсе без вести пропал 15-летний...
BYPOL: Взрывом на аэродроме в Беларуси поврежден самолет РФ
На белорусском военном аэродроме "Мачулищи",...
В Вильнюсе Прунскене с юбилеем поздравили и соратники
Первый премьер-министр независимой Литвы Казимира...