В Вильнюсе проживает рекордное число иностранцев: сколько их и где они работают

По данным компании Vilnius TechFusion, особенно большие перемены за последние два года переживает столичный игровой сектор. За короткое время в Литву приехало около 1000 разработчиков игр, поэтому число работников этого сектора увеличилось в два раза: число компаний, работающих в этой сфере, с 2020 до 2022 г. выросло на 11%, а число работников - на 98%. Средняя зарплата в этом секторе с 2021 года выросла на 20%.

"За этих специалистов Литва конкурирует на мировом рынке, их везде не хватает", – сказала Гудзинскайте.

Она отметила, что Литва привлекает и высококвалифицированных специалистов, например, работников сферы ИТ, их в Литву приехало около 6500.

"С началом войны в Украине , в Литву приехало много военных беженцев, но обычно иностранцы едут к нам работать. Согласно подсчетам, почти 50% иностранцев приехали на заработки, многие пос списку представителей недостающих профессий. В основном то водители большегрузных машин, строители. В этих секторах число приезжих постоянно растет, ежемесячно их становится на 1000–2000 больше", – сказал директор ДМ Эвелина Гудзинскайте.

Департамент миграции сообщает, что в начале октября 2023 года в Литве проживало больше 208 000 иностранцев, а в начале года их было 190 000.

Больше всего иностранцев - в Вильнюсе

По данным вильнюсского агентства Go Vilnius, иностранцы в основном живут в Вильнюсе. Больше 73 000 из них декларировали место жительства в столице, и этот показатель растет. Например, в начале года это была 71 000, а в январе 2022 г. - 38 000.

Чтобы выяснить, как иностранцы чувствуют себя в столице, компания International House Vilnius в мае-июне провела опрос.

Согласно результатам опроса, иностранцы оценивают жизнь в Вильнюсе на 4 балла из 5, а 31% участников опроса отмечает, что хочет остаться здесь больше чем на 5 лет. Меньше времени здесь провести хотят всего 5% респондентов.