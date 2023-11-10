В Вильнюсе проживает 73 000 иностранцев: они довольны и образованием и рынком труда

По данным Департамента миграции, в начале октября в Литве жило больше 208 000 иностранцев (в начале года 190 000).
"Когда началась война в Украине, ряды жителей Литвы пополнили беженцы, однако обычно иностранцы к нам приезжали работать. Согласно подсчетам, почти 50% всех находящихся в Литве иностранцев приехали сюда работать, большая часть – это представители профессий, которых в Литве не хватает. Чаще всего это водители большегрузных машин, строители. В этих секторах число приезжих постоянно растет, ежемесячно на 1000-2000 человек", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Она отметила, что Литва привлекает и высококвалифицированных специалистов, например, программистов, инженеров, их зарплаты в Литве достигают почти 6500 евро.
По данным Vilnius TechFusion, особенно большие перемены в последние годы переживает сектор создания компьютерных игр в столице Литвы. За короткое время в Литву переехала 1000 людей, работающих в этой сфере.
По данным агенства Go Vilnius, приехавшие в Литву иностранцы чаще поселяются в Вильнюсе. Больше 73 000 из них декларировали место жительства в столице нашей страны, и это число продолжает расти. В январе 2022 года в столице было всего 38 000 иностранцев.
Чтобы выяснить, как иностранцы оценивают город и чувствуют себя в Вильнюсе, в мае-июне 2023 года International House Vilnius провел опрос среди живущих здесь иностранцев.
Согласно результатам опроса, иностранцы оценивают жизнь в Литве на 4 балла по 5-балльной системе, а 31% указал, что намерен остаться здесь минимум на 5 лет. меньше года в Литве провести планируют лишь 5% респондентов.
"Им нравится, что в Литве легко поступить в университеты и коллегии, воспользоваться услугами частных учреждений здравоохранения, попасть в частные детские сады и школы, нравятся возможности развития бизнеса, – сказала представитель International House Vilnius Агне Камара. – Они говорят и о проблемах, с которыми сталкиваются. Мы видим, что все еще надо искать способы улучшения интеграции иностранцев в нашей стране. Иностранцы сталкиваются с проблемами при получении или замене водительского удостоверения, им сложно интегрироваться в литовское общество, есть проблемы с изучением литовского языка, не всегда легко найти жилье и воспользоваться услугами государственных медучреждений".
Камара сказала, что в Вильнюсе сейчас учится 1300 иностранных студентов. 42% студентов сказали, что намерены остаться в Литве и после окончания учебы.
В Вильнюсе проживает и немалое количество несовершеннолетних иностранцев. В прошлом году их было больше 5000, а сейчас чуть больше 11 000 человек.