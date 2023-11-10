В Вильнюсе проживает 73 000 иностранцев: они довольны и образованием и рынком труда

По данным Департамента миграции, в начале октября в Литве жило больше 208 000 иностранцев (в начале года 190 000).

"Когда началась война в Украине, ряды жителей Литвы пополнили беженцы, однако обычно иностранцы к нам приезжали работать. Согласно подсчетам, почти 50% всех находящихся в Литве иностранцев приехали сюда работать, большая часть – это представители профессий, которых в Литве не хватает. Чаще всего это водители большегрузных машин, строители. В этих секторах число приезжих постоянно растет, ежемесячно на 1000-2000 человек", – сказала глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Она отметила, что Литва привлекает и высококвалифицированных специалистов, например, программистов, инженеров, их зарплаты в Литве достигают почти 6500 евро.

По данным Vilnius TechFusion, особенно большие перемены в последние годы переживает сектор создания компьютерных игр в столице Литвы. За короткое время в Литву переехала 1000 людей, работающих в этой сфере.