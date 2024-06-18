В Вильнюсе пройдет встреча партнеров "Киевского клуба"

В ходе встречи во вторник запланированы визиты в Министерство иностранных дел, в Центр физико-технологических наук Вильнюсского университета и мероприятие с литовскими коммерческими предприятиями.
В мероприятии примут участие президент Вильнюсской торгово-промышленной и ремесленной палаты (ВТПРП) Сигитас Леонавичюс, вице-спикер Сейма Йонас Ярутис, председатель Комитета Сейма по иностранным делам Жигимантас Павилёнис и депутат Риманте Шалашявичюте.
Также представители торговых палат Литвы, Украины, Германии, Польши, Хорватии, Словакии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии.
Международная организация „Киевский клуб“ официально зарегистрирована в июне 2020 г. Ее главная цель – объединение международного сообщества руководителей торгово-промышленных палат, которые будут способствовать развитию коммерческих организаций, действующих в различных странах мира, укреплению сотрудничества и улучшению условий ведения бизнеса в международном масштабе.