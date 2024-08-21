В Вильнюсе пройдет вегетарианский пикник

Как сообщает неправительственная организация Gyvi gali, организующая пикник, весь день на поляне возле моста в парке Вингис будут печь пиццу, а партнеры будут угощать фалафелем, растительными десертами и другими закусками.

„Разнообразие растительных блюд гораздо шире, чем овощной суп или тарелка салата. Овощными также могут быть пицца, праздничный торт или сытные закуски для пикника, которые любят многие. Мы хотим дать людям возможность ощутить весь спектр вкусов“, — говорит руководитель организации Меда Шермукшне.

Возможность не только попробовать, но и узнать больше о растительном питании