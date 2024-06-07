2024.06.07 10:07

В Вильнюсе пройдет Ночь культуры, ждут ограничения движения и ночные автобусы

 
ru.DELFI.lt
Sound de Secà
Sound de Secà
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Во вторые выходные лета в столице Литвы состоятся мероприятия „Ночи культуры“. В программе - свыше 100 мероприятий, выступлений, концертов, выставок, спектаклей и разных художественных проектов на любой вкус.

Все мероприятия фестиваля бесплатные – это подарок горожанам и гостям столицы от художников, культурных организаций, Вильнюсского муниципалитета, партнеров фестиваля, в числе которых в этом году и Литовское радио и телевидение, ассоциация LATGA и сеть кофеен Caffeine.

Ограничения движения

В 12–15 ч. 6 июля и с 18 ч. 7 июня по 6 ч. 8 июня будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса между ул. Ю.Тумо-Вайжганто и ул. Васарё 16-осёс. В 18–24 ч. 7 июня будет запрещено движение на участке проспекта от ул. А.Якшто до ул. Васарё 16-осёс.

С 18 ч 7 июня до 2 ч. 8 июня будет запрещено движение на ул Вингрю, а 22–24 ч. 7 июня – на ул. Аугустиону, 18–24 ч. 7 июня – на ул. Университето.

Информацию о мероприятиях можно найти и в кафе

Как и ежегодно, программу мероприятия и информацию о них можно найти не только на сайте фестиваля, но и в кофейнях партнера фестиваля Caffeine – здесь клиентов ждет не только кофе, но и брошюра со всеми мероприятиями, а в некоторых кофейнях будут и инфоцентры, в которых будут дежурить волонтеры (проспект Гедиминаса, 9, проспект Гедиминаса, 31, ул. Пилес, 3, ул. Вильняус, 31, ул. Вокечу. 18).

Ночные автобусы

В ночь с 7 на 8 июня в городе будут курсировать ночные автобусы:

101N Саулетекис– ул. Жигиманту – проспект Саванорю – парк Вингис – Фабийонишкес

102N Пилайте – Жверинас– ул. Жигиманту – ул. Майронё – вокзал

103N Сантаришкес – ул. Дидлаукё – ул. Калварию – ул. Пилимо – вокзал – остановка Герои Вилтис

104N Атейтес – ул. Жирмуну – ул. Пилимо – Науининкай

105N Пашилайчай – Шешкине – проспект Конституциёс – ул. Жигиманту – ул. Оланду – Павильнис – ул. Парко

С 23.15 до 00.13 ч., автобусы 101N и 103N будут курсировать по немного другому маршруту. 101N будет останавливаться около парка Вингис (в направлении кольца Саванорю), а 103N на остановке парк Вингис (в направлении центра).

Кроме того, вечером троллейбусы 7 маршрута и автобусы 123 маршрута будут курсировать чаще. На остановке Жверинас (в обоих направлениях) будут останавливаться автобусы 4G маршрута.

Eismo ribojimai per „Kultūros naktį“ Vilniuje

Eismo ribojimai per „Kultūros naktį“ Vilniuje
Eismo ribojimai per „Kultūros naktį“ Vilniuje
Eismo ribojimai per „Kultūros naktį“ Vilniuje
Eismo ribojimai per „Kultūros naktį“ Vilniuje

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