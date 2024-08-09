Президент Литвы проводил спортсменов на Паралимпийские игры: большую часть победы вы уже выковали

Обращаясь к девяти литовским паралимпийцам, президент Гитанас Науседа пожелал им успехов. Подчеркнув символическое значение игр, глава страны также говорил о важности сокращения изоляции.
„Вы ставите перед собой самые высокие цели. Однако большую часть победы вы уже выковали, попав на игры. Потому что вы вместе со своими близкими и тренерами добились потрясающих результатов“, - сказал Г. Науседа, обращаясь к собравшимся в Президентуре паралимпийцам.
„Для меня очень важно, чтобы в Литве было меньше изоляции. Именно поэтому я присоединяюсь к мыслям о том, что мы должны осознать, что мы одна, целостная, прекрасная большая семья – Литва, где мы видим друг друга, ценим друг друга, уважаем друг друга и заботимся о том, чтобы человеку рядом с нами было комфортно и приятно жить“, - подчеркнул глава страны.
Паралимпийские игры в этом году пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Для Литвы это 10-е юбилейные игры после восстановления независимости государства. Страну на этих Олимпийских играх будут представлять легкоатлеты Эйвиде Вайнаускайте, Оксана Добровольская, Донатас Дундзис, Андрюс Скуя и Аушра Гарункшните, стрелок Раймеда Бучинските, пловцы Эдгарас Матакас и Габриэле Чепавичюте, а также дзюдоист Освалдас Барейкис.