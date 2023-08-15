В Вильнюсе провели рейд: сколько водителей не выпускает из рук смартфоны

Delfi в четвертый раз проводит социальный проект "Не коси" (NežVairuok).
На этот раз редактор рубрики криминальных новостей портала Delfi Яунюс Матонис участвовал в проведенном полицией рейде. Полицейские проверяли, сколько водителей нарушает правила дорожного движения.
Полиция проводила рейд в Вильнюсе. По улицам ездил автомобиль без опознавательных знаков. Пока этот полицейский автомобиль проехал от ул. Менулё до кольца Сантаришкес на ул. Гележинё Вилко, полиция зафиксировала троих нарушителей. Первым двум назначен минимальный штраф - 30 евро, а третьему грозит лишение прав.
Все водители признали свою вину и обещали больше не нарушать ПДД.
Если в течение года водителя два или больше раз останавливают за то, что он пользуется телефоном за рулем, то его лишают прав на 1-3 месяца.
В данном случае водителя могут лишить прав на месяц.
Всего за два часа во время рейда полиция зафиксировала 5 нарушителей, державших телефоны в руках.