В Вильнюсе провели рейд: сколько водителей не выпускает из рук смартфоны

Если во время управления автомобилем вы берете в руки телефон, то ставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников движения. Известно, что самое опасное занятие во время вождения - написание сообщений, это повышает вероятность ДТП на 23%. Многие водители понимают, что такие действия опасны и запрещены, но на дорогах есть немало тех, кто идет на риск. На этот раз Delfi следил за тем, сколько водителей на улицах Вильнюса не выпускает телефоны из рук – одни из них получили штрафы, был и водитель, которого ждет более суровое наказание.