15 августа 2023 г. 07:24

В Вильнюсе провели рейд: сколько водителей не выпускает из рук смартфоны

 
Бригита Рагицкайте
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt

Если во время управления автомобилем вы берете в руки телефон, то ставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизни других участников движения. Известно, что самое опасное занятие во время вождения - написание сообщений, это повышает вероятность ДТП на 23%. Многие водители понимают, что такие действия опасны и запрещены, но на дорогах есть немало тех, кто идет на риск. На этот раз Delfi следил за тем, сколько водителей на улицах Вильнюса не выпускает телефоны из рук – одни из них получили штрафы, был и водитель, которого ждет более суровое наказание.

Delfi в четвертый раз проводит социальный проект "Не коси" (NežVairuok).

На этот раз редактор рубрики криминальных новостей портала Delfi Яунюс Матонис участвовал в проведенном полицией рейде. Полицейские проверяли, сколько водителей нарушает правила дорожного движения.

Полиция проводила рейд в Вильнюсе. По улицам ездил автомобиль без опознавательных знаков. Пока этот полицейский автомобиль проехал от ул. Менулё до кольца Сантаришкес на ул. Гележинё Вилко, полиция зафиксировала троих нарушителей. Первым двум назначен минимальный штраф - 30 евро, а третьему грозит лишение прав.

Все водители признали свою вину и обещали больше не нарушать ПДД.

Если в течение года водителя два или больше раз останавливают за то, что он пользуется телефоном за рулем, то его лишают прав на 1-3 месяца.

В данном случае водителя могут лишить прав на месяц.

Всего за два часа во время рейда полиция зафиксировала 5 нарушителей, державших телефоны в руках.

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