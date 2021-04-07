В Вильнюсе протестуют полицейские, правительство обещает корректировать порядок

"Мы вчера встречались с представителями профсоюза и представили проект приказа министра здравоохранения, который вступит в силу с 8 апреля", – сказала журналистам глава МВД Агне Билотайте.

"Хочу заметить, что всех должностных лиц – не только работающих в системе МВД", – прибавила она.

По ее словам, сейчас списки должностных лиц согласовывают с муниципалитетами, сначала вакцинация стражей порядка начнется в Вильнюсе.

"Мы сейчас активно работаем – координируем, чтобы списки оперативно были переданы координаторам в муниципалитетах. По нашим данным, процесс сегодня начался в Вильнюсе и в ближайшее время, может и сегодня, полицейских начнут прививать в Вильнюсе", – сказала министр.

Об этом Билотайте сказала на площади им. Винцаса Кудирки, рядом со зданием правительства, где десятки полицейских провели акцию протеста, устроили импровизированный блокпост. Так они выразили свое несогласие с тем, что должностных лиц до сих пор не прививают.

Римвидас Версинскас (работает в Аникщяй) сказал, что в декабре он переболел COVID-19 и надеется, что у него еще есть иммунитет, но работа полицейских, по его словам, опасна тем, что они часто контактируют с разными людьми, поэтому странным кажется, что полицейских сдвинули в конец списка.

"Мы сдерживали весь фронт – вторую Пасху подряд провели на постах, а нас все еще нет в списке тех, кого прививают в первую очередь. Мы общаемся с очень большим количеством людей", – сказал сотрудник полиции.

35-летняя Лике Жукайте сказала, что первую прививку от COVID-19 она получила в конце марта, до этого она не чувствовала себя в безопасности.

Глава профсоюза Сотрудников полиции Рома Катинене сказала, что хочет услышать объяснение премьер-министра Ингриды Шимоните, почему полицейские оказались в самом конце приоритетного списка.

Советник премьер-министра Кястутис Ланчинскас сказал, что полицейских начнут прививать в пятницу.

"Было время, когда вакцин не хватало, тогда были иные приоритеты. Сейчас вакцины стало больше, изменились и приоритеты, начнут прививать всех должностных лиц, включая полицейских. Это планируют начать делать в пятницу", – прибавил он.