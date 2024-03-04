В Вильнюсе протестируют сирену для предупреждения жителей

В ходе тестирования также состоится пресс-конференция, в которой примут участие министр внутренних дел Агне Билотайте, первый секретарь посольства Королевства Норвегия Эйрик Либерг Бергене и директор ДПБС Саулюс Грейчюс. Они обсудят расширение системы сирен, которая осуществляется в рамках проекта "Раннее предупреждение о ядерной опасности в Литве", финансируемого Норвежским финансовым механизмом.

Осенью прошлого года ДПБС заключил договор на установку оборудования управления сиренами оповещения.

В ходе реализации проекта планировалось закупить сирены, что частично модернизирует систему оповещения жителей Литвы и создаст предпосылки для ее дальнейшего развития и интеграции с другими системами.