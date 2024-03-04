В Вильнюсе протестируют сирену для предупреждения жителей

В ходе тестирования также состоится пресс-конференция, в которой примут участие министр внутренних дел Агне Билотайте, первый секретарь посольства Королевства Норвегия Эйрик Либерг Бергене и директор ДПБС Саулюс Грейчюс. Они обсудят расширение системы сирен, которая осуществляется в рамках проекта "Раннее предупреждение о ядерной опасности в Литве", финансируемого Норвежским финансовым механизмом.
Осенью прошлого года ДПБС заключил договор на установку оборудования управления сиренами оповещения.
В ходе реализации проекта планировалось закупить сирены, что частично модернизирует систему оповещения жителей Литвы и создаст предпосылки для ее дальнейшего развития и интеграции с другими системами.
В сообщении отмечается, что в прошлом году с поставщиками был заключен договор на установку 197 сирен. В сентябре 2023 года был подписан еще один контракт на установку оборудования для управления этими сиренами.
Предполагается, что после установки сирен и оборудования для управления будут созданы условия для предупреждения не менее 75 проц. населения, проживающего в районах, попадающих в зону действия немедленных защитных мер Белорусской атомной электростанции в Островце и зоны действия расширенного планирования – до 100 километров зоны воздействия.
Современная система оповещения сиренами внедряется в 17 муниципалитетах. Ориентировочный срок установки сирен и оборудования для управления ими – 2023-2024 годы.