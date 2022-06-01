В Вильнюсе простились с прахом журналиста и писателя Лаймонаса Тапинаса

Тапинас работал корреспондентом газеты "Спорт", журнала "Швитурис".
В 1970 г. он окончил журналистику в Вильнюсском университете. С 1971 года преподавал в ВУ.
В 1991 г. инициировал реорганизацию двух кафедр журналистики на историческом факультете ВУ в Институт журналистики, участвовал в учреждении факультета коммуникаций ВУ, в 1991–1992 гг. был директором Института журналистики.
В 1992–1995 гг. Тапинас был гендиректором Литовского радио и телевидения. В 1995 г. основал Центр журналистики и возглавил его.
Позже был председателем Литовской комиссии по журналистской и издательской этике.
Тапинас писал документальную прозу и эссе, получил ряд наград, в их числе и Офицерский крест Ордена Гедиминаса, Большой командорский крест Ордена "За заслуги перед Литвой", премию по культуре и искусству правительства Литвы.
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