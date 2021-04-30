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19 апреля от эмболии легочных сосудов на 69-м году жизни скоропостижно скончался известный литовский хирург профессор Кяститис Виткус. 30 апреля состоялось прощание с прахом покойного, а 1 мая - похороны.
Chirurgo Kęstučio Vitkaus laidotuvės
Chirurgo Kęstučio Vitkaus laidotuvės
© DELFI

Прощание состоялось в 12-13 ч. в вильнюсском храме Св. Иосифа. Заупокойная служба запланирована на 18 ч. Трансляцию мессы можно смотреть через фейсбук.

Все прощавшихся просили соблюдать требования карантина и безопасности, беречь себя и окружающих.

По традиции, сложившейся после смерти супруги покойного Дайвы Виткене-Реймерите, близкие профессора просили приходящих проститься с прахом вместо цветов принести пожертвование, которое передадут многодетным семьям приходя (о них заботится семья Виткусов).

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Номер счета Nr. LT687300010146082675 (Вильнюсский приход Св. Иосифа).

Похороны состоятся в тесном кругу членов семьи профессора.

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