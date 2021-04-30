Прощание состоялось в 12-13 ч. в вильнюсском храме Св. Иосифа. Заупокойная служба запланирована на 18 ч. Трансляцию мессы можно смотреть через фейсбук.
Все прощавшихся просили соблюдать требования карантина и безопасности, беречь себя и окружающих.
По традиции, сложившейся после смерти супруги покойного Дайвы Виткене-Реймерите, близкие профессора просили приходящих проститься с прахом вместо цветов принести пожертвование, которое передадут многодетным семьям приходя (о них заботится семья Виткусов).
Номер счета Nr. LT687300010146082675 (Вильнюсский приход Св. Иосифа).
Похороны состоятся в тесном кругу членов семьи профессора.
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