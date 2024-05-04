2024.05.04 13:43

В Вильнюсе прошло шествие ко Дню польской эмиграции

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В субботу в Вильнюсе прошло шествие, посвященное Дню польской эмиграции. В ходе мероприятия участники торжества с польскими флагами прошли от здания Сейма до Аушрос Варту, где была отслужена месса.

"Это шествие призвано отметить День польской эмиграции. Подобные мероприятия организуются с 2003 года", - рассказал ранее Elta председатель Союза поляков Литвы, организующего шествие, и руководитель партии Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемарас Томашевскис. По его словам, в этом году также исполняется 35 лет деятельности Союза поляков Литвы.

"Мы также празднуем годовщину Республики Двух народов или Конституции 3 мая", - сказал В. Томашевскис.

Шествие в столице началось в 12.00, участники торжества прошли от площади Независимости, по проспекту Гядиминаса, улицам Швянтараге, Университето, Св.Йоно, Пилес, Диджейи, Аушрос Вартай до Аушрос Варту. Союз поляков Литвы был основан в 1989 году.

Организация поддерживает социальную, культурную и образовательную деятельность литовских поляков.

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