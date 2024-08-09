2024.08.09 21:24

В Вильнюсе прошли шествие и митинг: четыре года назад Лукашенко сфальсифицировал выборы

 
ru.DELFI.lt

В пятницу, в ознаменование четвертой годовщины сфальсифицированных выборов президента Беларуси, в столице прошло шествие свободных белорусов.

Несколько десятков участников, собравшихся на митинг на Кафедральной площади, шествовали с историческими флагами по улицам Вильнюса к белорусскому мемориалу, где почтили память павших соотечественников, сражавшихся против режима.

Ранее утром в пятницу Светлана Тихановская, лидер оппозиции этой страны, заявила, что в рамках предстоящих в следующем году президентских выборов в Беларуси она готова мобилизовать белорусов на борьбу против репрессивного режима А. Лукашенко.

„За кулисами идет большая работа, поэтому мы постараемся использовать это событие в своих интересах – проведем большую медийную кампанию и постараемся мобилизовать людей на борьбу“, - подчеркнула она радио LRT.

Четыре года назад А. Лукашенко победил на президентских выборах в Беларуси.

После объявления результатов официального опроса избирателей, подтверждающих победу А. Лукашенко над представительницей оппозиции Светланой Тихановской, по всей стране прошли акции протеста, осуждающие выборы и называющие их сфальсифицированными.

Полиция применила против протестующих шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе протестов было арестовано около 3 тыс. человек.

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