В Вильнюсе прошла презентация новой акции в поддержку Украины

В презентации акции приняли участие основатель Stiprūs kartu Эдмундас Якилайтис, управляющий Пакруойским поместьем Гедрюс Климкявичюс, Довиле Филманавичюте и представители литовской компании RSI Europe, производящей дроны.

В ходе мероприятия была подробно представлена акция и продемонстрированы характеристики и возможности дронов, которые будут переданы Украине.

Это не единственная акция в поддержку страдающей от войны Украины. Третий год российского вторжения в Украину литовские общественные деятели призывают жителей участвовать в акции Radarom в поддержку Украины.

По словам организаторов акции, в этом году на собранные средства планируется закупить для украинских военных пакеты военного оборудования литовского производства. Цена одного такого комплекта 7,5 тыс. евро.

В ходе прошлогодней акции Radarom жители Литвы пожертвовали почти 14 млн евро.