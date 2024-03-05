В Вильнюсе прошла презентация новой акции в поддержку Украины

 
цель мероприятия – поставить в Украину как можно больше дронов литовского производства
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Во вторник общественности была представлена ​​новая акция в поддержку Украины от организации Stiprūs kartu (Сильные вместе) и Пакруойского поместья – "Птицы свободы". Цель мероприятия – поставить в Украину как можно больше дронов литовского производства.

В презентации акции приняли участие основатель Stiprūs kartu Эдмундас Якилайтис, управляющий Пакруойским поместьем Гедрюс Климкявичюс, Довиле Филманавичюте и представители литовской компании RSI Europe, производящей дроны.

В ходе мероприятия была подробно представлена акция и продемонстрированы характеристики и возможности дронов, которые будут переданы Украине.

Это не единственная акция в поддержку страдающей от войны Украины. Третий год российского вторжения в Украину литовские общественные деятели призывают жителей участвовать в акции Radarom в поддержку Украины.

По словам организаторов акции, в этом году на собранные средства планируется закупить для украинских военных пакеты военного оборудования литовского производства. Цена одного такого комплекта 7,5 тыс. евро.

В ходе прошлогодней акции Radarom жители Литвы пожертвовали почти 14 млн евро.

На эту сумму организаторам удалось закупить для Украины 17 радаров.

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