В Вильнюсе прошла Ночь культуры: город гудел до рассвета

Уже в течение четырнадцати лет семьи приглашают развивать свое воображение, наслаждаться и учиться в Бернардинском саду, который на одну ночь превратился в „Семейное пространство – волшебный лес“. Пространство сада создано для того, чтобы порадовать всю семью, а особенно самых маленьких, которые только учатся делать первые шаги на новом этапе жизни и начинают познавать мир. Волшебный лес полон чудесных приключений! Здесь вы можете танцевать, веселиться, учиться ответственному и экологическому образу жизни, заниматься искусством рисования, исследовать волшебный лес и его обитателей. В волшебном лесу есть не только деревья – вы увидите еще и грибной лес – это волшебное и сказочное место, ожидающее всех: и тех, кто еще верит в сказку, и тех, кто ее уже забыл. Гигантские грибы заставят гостя почувствовать себя муравьем, жуком или другим крошечным жителем леса, а своим волшебным сиянием очаруют и перенесут в страну, где мечты и сказки – реальность, а заботы и рутина – лишь далекий сон.