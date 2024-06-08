В Вильнюсе прошла Ночь культуры: город гудел до рассвета

Оперный диалог между двумя зданиями
Литовский национальный театр оперы и балета (ЛНОБТ) совместно с „Operomanija“ организовал особенное представление спектакль „Absorptio“ – современную оперу и в то же время – культурный комментарий, охватывающий как здание ЛНОБТ (ул. А. Венуолио, 1), так и прилегающее здание, не имеющего прямого отношения к опере на ул. Лелевелио, 4 „OPERA Social House“, на крыше которого находится современная барная интервенция. В диалог двух зданий и его драматургию зритель вовлекается интерактивно и в разных местах – сначала через звуковое сопровождение, звучащее в наушниках, затем через всеобъемлющий и живой финал произведения. „Absorptio“ выражает желание прокомментировать состояние оперы и рассмотреть роль (современной) оперы в сегодняшней культуре и культурной индустрии.
Новый сезон Литовского национального драматического театра
В ожидании старта продаж билетов на новый, 85-й сезон, ЛНДТ пригласил обсудить завершающий, яркий и разнообразный сезон, открывшийся провокационной фразой „Не ходи в театр“, и узнать немного больше о том, что ждет осенью. Уже с утра здесь расположилось „Radio Vilnius“, которое в прямом эфире транслировало дискуссии о самых горячих театральных событиях, а вечером состоялся концерт „Radio Vilnius“ („Vilniaus Vandenys x Radio Vilnius: dj nevykele (LIVE)“), который проходил у входа на сцену театра. После концерта зрителям было предложено остаться до субботнего утра, когда билеты на новый сезон поступят в продажу, и помечтать о новом сезоне с 8-часовым произведением „Ką sapnavai?“ в исполнении ансамблей „Synaesthesis“ иr „Melos“ композитора Доминикаса Дигимаса.
Мистический танец во дворе музея
Во дворе Литовского музея театра, музыки и кино гостей фестиваля пригласили погрузиться в мистическую и праздничную атмосферу танцевальным спектаклем „INSANE“, подготовленный театром танца Шейкос совместно с французским хореографом Альбаном Ришаром. Это хореография, вдохновленная духами, монстрами и призраками, которых приглашают во время фестивалей и ритуалов в традиционных культурах. Спектакль переносит зрителя в мир ритуалов, во время которых человек испытывает мистическое состояние, пытаясь повлиять на загадочные силы природы.
Вся творческая команда - в одном предмете мебели
Хорватский пианист Иво Погорелич говорит, что фортепиано без пианиста — это всего лишь предмет мебели. Это предмет мебели в доме, обычно уставленный вазами и посудой, реальный концертный и музыкальный потенциал которого, независимо от его производителя и механики, определяется окружающими его людьми. Этот предмет мебели решили переосмыслить литовские экспериментаторы, постоянно ищущие новые формы творчества, сочетающие классику и самые современные средства выразительности – Театр „Космос“. Во дворе того же Литовского музея театра, музыки и кино посетители могли обнаружить звуковую и световую инсталляцию „Мебель“ из „Концерта и инсталляции для фортепиано и мебели“ - в корпусе одного предмета мебели звучит музыка в исполнении Юлии Багдонавичюте, режиссура Жильвинаса Вингелиса и Андрюса Шюриса, Домантаса Пураса, творчество Дейвида Дзикевичюса, объединяющее звук, свет и корпус фортепиано в концептуальную и удивительную инсталляцию.
С террасы отеля – взгляд в мир эфира
Исключительно элегантный отель Radisson Collection Astoria на улице Диджейи приглашал вас посетить террасу на крыше, откуда можно увидеть работы другого экспериментатора – Лукаса Гецявичюса, известного под художественным псевдонимом Aetherways. В создаваемом им визуальном пространстве встречаются виртуальные миры и чувственный опыт. Aetherways создает мир цветных запрограммированных узоров, соединяющую виртуальную пространственную материю, называемую „культурным волокном“, мир эфира. Художник использует новейшие цифровые интерактивные художественные технологии для своих творений и представлял свои работы на многочисленных международных фестивалях и выставках.
Семьям - игры, мастер-классы и волшебный лес
Уже в течение четырнадцати лет семьи приглашают развивать свое воображение, наслаждаться и учиться в Бернардинском саду, который на одну ночь превратился в „Семейное пространство – волшебный лес“. Пространство сада создано для того, чтобы порадовать всю семью, а особенно самых маленьких, которые только учатся делать первые шаги на новом этапе жизни и начинают познавать мир. Волшебный лес полон чудесных приключений! Здесь вы можете танцевать, веселиться, учиться ответственному и экологическому образу жизни, заниматься искусством рисования, исследовать волшебный лес и его обитателей. В волшебном лесу есть не только деревья – вы увидите еще и грибной лес – это волшебное и сказочное место, ожидающее всех: и тех, кто еще верит в сказку, и тех, кто ее уже забыл. Гигантские грибы заставят гостя почувствовать себя муравьем, жуком или другим крошечным жителем леса, а своим волшебным сиянием очаруют и перенесут в страну, где мечты и сказки – реальность, а заботы и рутина – лишь далекий сон.
Ночь культуры, а также Неделя дизайна!
В этом году „Ночь культуры“ также обогатилась проходящим в городе мероприятием „Недели дизайна 24“. Оба фестиваля приглашают посетителей познакомиться с молодыми художниками — Вильнюсская академия искусств представляет публике все (!) защищенные в академии выпускные проекты 2024 года, представляющие разные направления обучения и творчества. Это хорошая возможность не только узнать, чем сегодня живут и думают молодые творцы, но и возможность познакомиться с Вильнюсской академией искусств, ее учебными программами, открыть для себя новые пространства, средства выражения, формы. Во время выставки Вильнюсская академия искусств широко распахнула двери галерей, аудиторий, лабораторий и даже подвалов. А в сотрудничестве с Союзом художников Литвы, музеями, библиотеками, другими галереями и пространствами экспозиции представлены по всему городу. Посетители найдут основные экспозиции в трех зданиях Вильнюсской академии искусств – ул.Майроню, 6, ул. Малуну, 5 и ул. Майроню, 3; гостей ждут и другие пространства: галереи академии („Artifex“, „Akademija“, „5 Malūnai“, „Kreatorium“, галерея А. и А. Тамошайтисов „Židinys“, академии искусств „Lauko expo“), галереи Союза художников Литвы („Arka“, „Pamėnkalnio galerija“, „Dailininkų sąjungos galerija“, „Medūza“), галереи „Atletika“ ir „Vartai“, библиотеки М. Мажвидаса и другие помещения.