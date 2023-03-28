24 марта в Вильнюсе, по инициативе посольства Литвы в Беларуси, была организована дискуссия представителей белорусского гражданского общества и дипломатов из разных стран, посвященная 105-летию провозглашения свободной и независимой Белорусской народной республики, говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Эстонии в Беларуси, временный поверенный в делах США в Беларуси, послы Ирландии и Норвегии в Беларуси, дипломаты Польши, Великобритании и других стран. Участвовавшие во встрече представители белорусского гражданского общества – защитники прав человека, деятели искусства, журналисты, священнослужители – делились своими воспоминаниями о том, как раньше отмечался в Минске и других белорусских городах этот день, известный в Беларуси как День Воли, читали стихи и обменялись идеями о том, как белорусы могут поспособствовать победе Украины и как помочь белорусам, борющимся за свободу.