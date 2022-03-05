"Все вместе, действуя солидарно, мы постараемся найти пути решения самой опасной из проблем современности – путинской внешнеполитической военной агрессии", - говорится в анонсе мероприятия, распространенном Форумом свободной России.

Основные заявленные темы дискуссий: Оценка военной ситуации, влияние войны на режим в России, методы противодействия Свободного мира путинской агрессии, а также возможные практические шаги российской эмиграции по давлению на путинский режим.