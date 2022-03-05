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В субботу в Вильнюсе прошла антивоенная конференция, в которой приняли участие видные представители российской оппозиции, в том числе организаторы Форума свободной России, действующие литовские политики и представители украинской и белорусcкой диаспор.

"Все вместе, действуя солидарно, мы постараемся найти пути решения самой опасной из проблем современности – путинской внешнеполитической военной агрессии", - говорится в анонсе мероприятия, распространенном Форумом свободной России.

Основные заявленные темы дискуссий: Оценка военной ситуации, влияние войны на режим в России, методы противодействия Свободного мира путинской агрессии, а также возможные практические шаги российской эмиграции по давлению на путинский режим.

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