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У Алексея Навального сегодня день рождения, который он проводит за решеткой. Его сторонники во всем мире устраивают акции в его поддержку под призывом FreeNavalny. Митинг неравнодушных к его судьбе состоялся и в Вильнюсе.
В Вильнюсе прошла акция в поддержку Навального
© Фото Екатерины Изотовой

На Ратушную площадь пришло более двухсот человек, в том числе официальные лица и обычные люди. Мероприятие прошло без происшествий.

Фото Екатерины Изотовой

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