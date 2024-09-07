В благотворительном мероприятии приняли участие около 300 участниц, в том числе известные литовские женщины - велоспортсменки, политики, лидеры общественного мнения и актрисы.
Здесь можно было увидеть выступившего с приветственной речью мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, министр внутренних дел Агне Билотайте не пропустила мероприятие. Вела мероприятие Беата Николсон, а на его открытии Мерунас Витульскис исполнил свои самые известные песни.
Инициатива Minam 100 направлена не только на популяризацию физической активности, но и на сбор средств для популяризации езды на велосипеде и активности среди молодежи. На данный момент в ходе благотворительных акций Minam100 было собрано около 150 000 евро.
В Вильнюсе прошел восьмой женский велозабег на 100 км: известные люди не пропустили событие
В первую субботу сентября знаменитости собрались на восьмое благотворительное мероприятие по женскому велоспорту Minam100.
В благотворительном мероприятии приняли участие около 300 участниц, в том числе известные литовские женщины - велоспортсменки, политики, лидеры общественного мнения и актрисы.