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В воскресенье на Кафедральной площади Вильнюса состоялась акция #RussiansAgainstWar - "Русские против войны".
В Вильнюсе прошел митинг "Русские против войны"
© DELFI / Tomas Vinickas

"24 июля 2022 года путинской войне исполняется ровно пять месяцев. Ровно пять месяцев жестоко и бесцельно гибнут люди. Эту войну необходимо немедленно остановить. Мы снова выйдем в разных городах мира, потому что не собираемся молча соглашаться с тем, что Путин развязал агрессивную войну, прикрываясь нашими именами. Мы выйдем напомнить всем небезразличным людям в России и в мире о том, что идёт война, и что молчать о ней нельзя. Мы выйдем потребовать освободить всех политзаключенных и отправить тирана Путина с его бандой и соучастниками под суд", - говорилось в описании мероприятия на странице в Фейсбук.

"Поэтому мы говорим уверенное "нет" не только войне, но и репрессиям по сталинскому образцу в 21 веке!", - подчеркивалось в нем.

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