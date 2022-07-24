В Вильнюсе прошел митинг "Русские против войны"

"24 июля 2022 года путинской войне исполняется ровно пять месяцев. Ровно пять месяцев жестоко и бесцельно гибнут люди. Эту войну необходимо немедленно остановить. Мы снова выйдем в разных городах мира, потому что не собираемся молча соглашаться с тем, что Путин развязал агрессивную войну, прикрываясь нашими именами. Мы выйдем напомнить всем небезразличным людям в России и в мире о том, что идёт война, и что молчать о ней нельзя. Мы выйдем потребовать освободить всех политзаключенных и отправить тирана Путина с его бандой и соучастниками под суд", - говорилось в описании мероприятия на странице в Фейсбук.
"Поэтому мы говорим уверенное "нет" не только войне, но и репрессиям по сталинскому образцу в 21 веке!", - подчеркивалось в нем.
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