В Вильнюсе прошел марш в поддержку защитников Мариуполя

Участники инициативы начали свой марш от Ратушной площади, а затем направились в сторону Кафедральной площади, где прошел митинг в поддержку бойцов.

Акцию организовали Украинская молодежная группа в Литве при поддержке посольства Украины в Литве и Аркадия Винокура, организатора мероприятий в поддержку Украины. Координатором мероприятия выступает Ассоциация семей защитников „Азовстали“.

Организаторы напоминают, что два года назад, 20 мая, начался эвакуационный выход с территории завода "Азовсталь“. После эвакуации Мариупольский гарнизон попал в плен, где находится около 2 лет.