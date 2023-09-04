В Вильнюсе прошел фестиваль "Дни столицы"

Глава организатора праздника Vilniaus festivaliai Ремигиюс Меркялис порадовался большому числу гостей фестиваля и изобретательностью участников, которые подарили фестивалю прекрасную программу и экспозиции на проспекте Гедиминаса.
"Как мы и обещали мы выбрали три самых оригинальных витрины на "Гудящем проспекте", которым вручим премии имени Зиты Келмицкайте в память о ней, покинувшей нас в этом году. Именно Зиточка преподнесла идею "Гудящего проспекта" в 2005 году", – напомнил Меркялис.
Лауреаты:
На улице искусств и музыки" – народный мастер Йорданас Барчус, который использует в творчестве гитару, черный морской дуб, лен, кожу, красное дерево, рога лося и оленя);
"В локации стиля" – мастер по текстилю Вайва Наткайте (Wool Cocoon), занимается изделиями из шерсти и создает из нее уникальные творения;
Пространство "Путь вкусных гостинцев" – Янис Криекис (Maizes Muzejs Kukaburra, Латвия) представляет латвийское кулинарное наследие, традиции выпечки ржаного хлеба.