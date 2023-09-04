В Вильнюсе прошел фестиваль "Дни столицы"

"Как мы и обещали мы выбрали три самых оригинальных витрины на "Гудящем проспекте", которым вручим премии имени Зиты Келмицкайте в память о ней, покинувшей нас в этом году. Именно Зиточка преподнесла идею "Гудящего проспекта" в 2005 году", – напомнил Меркялис.