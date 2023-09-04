04 сентября 2023 г. 13:44

В Вильнюсе прошел фестиваль "Дни столицы"

 
ru.DELFI.lt
Sostinės dienos / Foto: Karolis Bingelis
Sostinės dienos / Foto: Karolis Bingelis
1–3 сентября в Вильнюсе состоялся крупнейший городской фестиваль "Дни столицы", который по случаю 700-летия города подарил жителям настоящий праздник. По предварительным подсчетам, в этом году фестиваль посетили больше 330 000 человек.

Глава организатора праздника Vilniaus festivaliai Ремигиюс Меркялис порадовался большому числу гостей фестиваля и изобретательностью участников, которые подарили фестивалю прекрасную программу и экспозиции на проспекте Гедиминаса.

"Как мы и обещали мы выбрали три самых оригинальных витрины на "Гудящем проспекте", которым вручим премии имени Зиты Келмицкайте в память о ней, покинувшей нас в этом году. Именно Зиточка преподнесла идею "Гудящего проспекта" в 2005 году", – напомнил Меркялис.

Лауреаты:
На улице искусств и музыки" – народный мастер Йорданас Барчус, который использует в творчестве гитару, черный морской дуб, лен, кожу, красное дерево, рога лося и оленя);
"В локации стиля" – мастер по текстилю Вайва Наткайте (Wool Cocoon), занимается изделиями из шерсти и создает из нее уникальные творения;
Пространство "Путь вкусных гостинцев" – Янис Криекис (Maizes Muzejs Kukaburra, Латвия) представляет латвийское кулинарное наследие, традиции выпечки ржаного хлеба.

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