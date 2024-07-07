2024.07.07 20:33

В Вильнюсе прошел дождь: в парке поломаны сучья деревьев

 
ru.DELFI.lt

В Вильнюсе прошел дождь, гремел гром, в небе были видны молнии. В группе „Погода и климат в Литве“ сказано, что разница в температуре в разных частях Литвы составляет 15-16 градусов. В столице дождь сломал сучья деревьев.

„Очень теплую массу воздуха гонит холодный воздух. За теплым фронтом идет холодный атмосферный фронт. Дожди пройдут повсюду.

В 14:40 ч. в Западной Литве дожди прекратились и направились на восток страны“, – сказано в фейсбуке.

В столичном Серейкишкском парке сильный ветер и дождь ломал сучья деревьев.

Синоптики сообщали, что в понедельник во второй половине дня атмосферный фронт пройдет над жаркой восточной частью страны. На востоке ожидаются интенсивные ливни, местами град, гроза и шквальный ветер. Станет прохладнее.

В понедельник погода улучшится, усилится зона высокого атмосферного давления. На большей части Литвы осадков будет немного, ночью осадки возможны на юге и на востоке страны, днем дожди пройдут местами, возможны небольшие грозы.

Ночью будет 11–16, в Жемайтии 8–10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21–26 градусов.

Lietaus debesys Vilniuje

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