В Вильнюсе прошел дождь: в парке поломаны сучья деревьев

„Очень теплую массу воздуха гонит холодный воздух. За теплым фронтом идет холодный атмосферный фронт. Дожди пройдут повсюду.
В 14:40 ч. в Западной Литве дожди прекратились и направились на восток страны“, – сказано в фейсбуке.
В столичном Серейкишкском парке сильный ветер и дождь ломал сучья деревьев.
Синоптики сообщали, что в понедельник во второй половине дня атмосферный фронт пройдет над жаркой восточной частью страны. На востоке ожидаются интенсивные ливни, местами град, гроза и шквальный ветер. Станет прохладнее.
В понедельник погода улучшится, усилится зона высокого атмосферного давления. На большей части Литвы осадков будет немного, ночью осадки возможны на юге и на востоке страны, днем дожди пройдут местами, возможны небольшие грозы.
Ночью будет 11–16, в Жемайтии 8–10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21–26 градусов.