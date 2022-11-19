В Вильнюсе прощаются со спасшим подростка парамедиком: коллеги по всему городу почтили его память

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В субботу хоронят спасшего подростка фельдшера Дмитрия Алимова. Он скончался от травм, полученных на работе в результате сильного удара током, спасая подростка в Новой Вильне.
Nelaimė Vilniuje: nuo elektros laido užsidegė paauglys ir jam padėti atskubėjęs medikas
Nelaimė Vilniuje: nuo elektros laido užsidegė paauglys ir jam padėti atskubėjęs medikas
© DELFI / Julius Kalinskas

Врачи Вильнюсской скорой помощи почтили его память, включив на минуту маяки и звуковые сигналы машин скорой помощи.

Фельдшер похоронен на кладбище Лиепинес.

"Два ребенка остались без отца. Дмитрию было всего 36 лет", - сообщили ранее в Facebook врачи Вильнюсской городской скорой помощи.

Смерть Д. Алимова потрясла сообщество медиков. Руководитель Вильнюсской службы скорой помощи Игорь Лукашев ранее сообщил BNS, что Д. Алимов стал первым работником скорой помощи в столице, погибшим при спасении человека за все время независимости.

С 2019 года Д. Алимов работал на станции скорой помощи в Вильнюсе, мечтал стать фельдшером, учился, но так и не закончил учебу. У мужчины было двое детей.

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