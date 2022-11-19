В Вильнюсе прощаются со спасшим подростка парамедиком: коллеги по всему городу почтили его память

Врачи Вильнюсской скорой помощи почтили его память, включив на минуту маяки и звуковые сигналы машин скорой помощи.
Фельдшер похоронен на кладбище Лиепинес.
"Два ребенка остались без отца. Дмитрию было всего 36 лет", - сообщили ранее в Facebook врачи Вильнюсской городской скорой помощи.
Смерть Д. Алимова потрясла сообщество медиков. Руководитель Вильнюсской службы скорой помощи Игорь Лукашев ранее сообщил BNS, что Д. Алимов стал первым работником скорой помощи в столице, погибшим при спасении человека за все время независимости.
С 2019 года Д. Алимов работал на станции скорой помощи в Вильнюсе, мечтал стать фельдшером, учился, но так и не закончил учебу. У мужчины было двое детей.
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