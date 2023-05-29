Прощание с покойной проходит в Вильнюсе, в храме Св. Иоаннов (ул. Св. Йону, 12) 29 мая с 16 до 21 ч. и 30 мая с 9 до 10.30 ч.
Проститься с Келмицкайте приходят близкие, коллеги и друзья.
29 мая в храме Св. Иоаннов состоялась заупокойная служба.
Похороны Келмицкайте состоятся 30 мая на Антакальнисском кладбище, на Пригорке художников.
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