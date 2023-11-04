В Вильнюсе прощаются с журналисткой Дайвой Ринкявичюте

"Сегодня мы получили печальное известие, нас покинула Дайва Ринкявичюте. Чей-то близкий человек, чья-то одноклассница, бывшая коллега, для всех она была прекрасным и теплым человеком. Я знала ее как хорошую подругу, творческую, артистичную, веселую, смелую и мудрую, любящую жизнь и людей, такой она останется в моем сердце и памяти. Грустно, что так рано, но я надеюсь, Дайвуля, что там будет легче… Искренние соболезнования сестре и близким!" – писала Араменене в Facebook.