В Вильнюсе прощаются с журналисткой Дайвой Ринкявичюте

 
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Atsisveikinimo su žurnaliste Daiva Rinkevičiūte akimirkos
Atsisveikinimo su žurnaliste Daiva Rinkevičiūte akimirkos
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas
В Вильнюсе прощаются с журналисткой Дайвой Ринкявичюте, которая скончалась 22 октября 2023 года. Ей было 59 лет. Ринкявичюте умерла после долгой болезни.

Прощание проходит 4 ноября с 10 ч. в Вильнюсском похоронном бюро на ул. Оланду. Похороны состоятся в Вевисе.

В субботу с самого утра близкие и друзья, коллеги покойной приходили проводить ее в последний путь.

О смерти Ринкявичюте 22 октября сообщила ее подруга Лина Араминене.

"Сегодня мы получили печальное известие, нас покинула Дайва Ринкявичюте. Чей-то близкий человек, чья-то одноклассница, бывшая коллега, для всех она была прекрасным и теплым человеком. Я знала ее как хорошую подругу, творческую, артистичную, веселую, смелую и мудрую, любящую жизнь и людей, такой она останется в моем сердце и памяти. Грустно, что так рано, но я надеюсь, Дайвуля, что там будет легче… Искренние соболезнования сестре и близким!" – писала Араменене в Facebook.

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