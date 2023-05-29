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29 мая друзья и близкие прощаются со скончавшимся 27 мая многолетним ведущим телепередачи "Поддадим пару". Во вторник его похоронят на кладбище в Кайренай.
В Вильнюсе прощаются с телеведущим Станисловасом Каваляускасом
© ELTA / Marius Morkevičius

Прощание проходит в 1 зале похоронного бюро на Оланду (ул. Оланду, 22, Вильнюс) с 16 до 21 ч.

Заупокойная служба состоится 30 мая в 8 ч. в Кафедральном соборе.

30 мая в 12 ч. из похоронного бюро будут выносить урну с прахом покойного.

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