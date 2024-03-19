В Вильнюсе прощаются с известным режиссером Римасом Туминасом

19 марта до 21 ч. в театр могут прийти все, кто хочет проститься с Режиссером.

В 18 ч. – состоится заупокойная служба в Бернардинском костеле (ул. Майронё, 10, Вильнюс).

20 марта с 10 до 14 ч. желающие также могут проститься с Режиссером в Вильнюсском малом театре.

В 14 ч. урну вынесут из Малого театра и мимо Вильнюсского национального драматического театра понесут на Антакальнисское кладбище. Туминаса похоронят на Горке художников. Память покойного просят почтить одним цветком.

Напомним, что 6 марта ушел из жизни литовский театральный режиссер Римас Туминас. Ему было 72 года. Delfi напоминает, что известный режиссер родился в деревне Палеткояй (Кельмесский район).

Его детство прошло в небольших городках. В 1974 г. он окончил режиссуру в Литовской государственной консерватории, а в 1978 г. – режиссуру в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского в Москве (ГИТИС).