Адамкене скончалась 21 мая в Сантаришкской клинике после тяжелой болезни.

Во время обоих сроков полномочий Адамкуса Алма безупречно выполняла обязанности первой леди, принимала активное участие в благотворительной деятельности.

В последнее время Адамкене из-за слабого здоровья редко принимала участие в публичных мероприятиях вместе с супругом.

В 2009 г. ей установили кардиостимулятор.

О здоровье супруги Адамкус рассказал в 2011 г. в своей книге "Последний срок полномочий. Дневники президента".

В 1998 г. Адамкене была выбрана женщиной года в Литве.

В ее 80-й год рождения появилась книга Адамкуса "Алма", посвященная жене.

В сентябре 2021 г. Алма и Валдас отметили 70-ую годовщину свадьбы.

Delfi напоминает, что 28 апреля 2023 года Адамкене попала в Сантаришкскую клинику с инсультом. Врачи немедленно сделали операцию, она прошла успешно. С тех пор Адамкене находилась в реанимации Сантаришкской клиники.