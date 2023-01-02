aA
2 января в похоронном бюро на ул. Оланду прощаются с дизайнером Агней Ягелавичюте.
Atsisveikinama su Agne Jagelavičiūte
Atsisveikinama su Agne Jagelavičiūte
© DELFI

Приходящих почтить память покойной просят приносить по одной белой розе. Ранее сообщалось, что проститься с покойной можно 2 января с 12:00 до 20:00 ч., 3 января с 9:00 до 11:00 ч.

Delfi напоминает, что похороны состоятся 3 января, в Каунасе, на Кармелавском кладбище.

Ягелавичюте скончалась на 43 году жизни от сепсиса, вызванного воспалением легких.

Статьи по теме:
Ушла из жизни стилист Агне Ягелавичюте
Ночь культуры в Вильнюсе: перформанс с участием Агне Ягелавичюте

Агне Ягелавичюте – известный стилист, дизайнер, экс-редактор журнала L'Officiel, телеведущая, автор кулинарных книг.

Агне родилась в Каунасе, училась в каунасской гимназии "Аушра", в Вильнюсе окончила Коллегию дизайна, а затем получила степень бакалавра в Вильнюсской художественной академии.

Она прославилась после участия в первом литовском риэлти-шоу "Аквариум", работала в известной команде "TВ Помощь".

Ягелавичюте дважды выходила замуж. Первый ее супруг – Витаутас Мартинайтис, второй – Мантас Волкус. Во втором браке у Ягелавичюте родился сын Ляонас. Вскоре после рождения ребенка брак распался.

В одном из последних интервью, данном в конце этого года журналистке Эдите Милдажите, Агне рассказала, что переживает сложный период. Однако женщина рассказывала, что не утратила оптимизма и нашла человека, который ей помогает.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Жители Литвы ответили, какую страну оценивают лучше всего

Жители Литвы лучше всего оценивают соседнюю Польшу, а...

В Литве вступила в силу поправка к Трудовому кодексу: кого она касается

Рабочая неделя для работников государственных и...

Эфир Delfi: мир встретил Новый год салютами, в Россия обстреливала Украину

В большинстве стран мира Новый год встречали...

Временно не работает часть магазинов Maxima и магазины H&M

В понедельник не работает часть вильнюсских магазинов...

Больничная касса предлагает путешественникам альтернативу европейской карте медицинского страхования

Настали зимние каникулы, многие жители Литвы ездят в...