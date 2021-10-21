В Вильнюсе пройдут учения по отражению ядерной угрозы БелАЭС

Во время учений в первый раз испытают приложение для регистрации жителей, которое поможет эффективнее управлять процессом временного переселения и расселения жителей.

Во время учений эксперты оценят работу оперативного центра муниципалитета, эффективность сбора жителей, работу центра дезактивации, маршруты движения, подготовку здания коллективной защиты, в котором временно поселят вильнюсцев.

Учения начнутся в 10 ч. в инженерном лицее Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, где будут имитировать перевозку школьников к пункту дезактивации и здание коллективной защиты для временного расселения.

Автобусы из пунктов сбора в сопровождении полиции около 11 ч. прибудут в пункт дезактивации в Вильнюсском районе (деревня Букишкис), а затем школьников повезут в здании коллективной защиты в гимназии Габиёс. В учениях примут участие около 100 человек.

Правительство утверждает, что БелАЭС, построенная рядом с границей Литвы была построена, не придерживаясь правил безопасности и охраны окружающей среды. Минск не согласен с этой критикой.