В Вильнюсе пройдут учения по отражению ядерной угрозы БелАЭС

Во время учений в первый раз испытают приложение для регистрации жителей, которое поможет эффективнее управлять процессом временного переселения и расселения жителей.
Во время учений эксперты оценят работу оперативного центра муниципалитета, эффективность сбора жителей, работу центра дезактивации, маршруты движения, подготовку здания коллективной защиты, в котором временно поселят вильнюсцев.
Учения начнутся в 10 ч. в инженерном лицее Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса, где будут имитировать перевозку школьников к пункту дезактивации и здание коллективной защиты для временного расселения.
Автобусы из пунктов сбора в сопровождении полиции около 11 ч. прибудут в пункт дезактивации в Вильнюсском районе (деревня Букишкис), а затем школьников повезут в здании коллективной защиты в гимназии Габиёс. В учениях примут участие около 100 человек.
Правительство утверждает, что БелАЭС, построенная рядом с границей Литвы была построена, не придерживаясь правил безопасности и охраны окружающей среды. Минск не согласен с этой критикой.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые ограничения: куда с пятницы попасть будет сложнее или без "паспорта возможности" вообще не попадешь (105)
В Литве вводят новые ограничения. Минздрав ужесточил...
"Delfi.Главное": локдаун в Латвии, COVID-19 атакует Украину, и как живут "IT-белорусы" в Литве? (9)
В новом выпуске " Delfi.Главное " рассказываем о локдауне в...
Коронавирус в Литве: 3058 новых случаев и 28 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 3058 новых...
В Литве осталось всего два "красных" муниципалитета (11)
На эпидемиологической карте Литвы – ухудшение...
Опрос: больше половины жителей Литвы не поддерживают новый налог на автомобили (28)
Больше половины жителей Литвы не поддерживают налог...