В Вильнюсе пройдут мероприятия, посвященные 20-летию членства Литвы в НАТО

Чествование начнется в полдень на площади С. Даукантаса с торжественной церемонии, посвященной 20-летию НАТО.

Литву своими полетами поздравят два истребителя Mirage ВВС Франции и четыре вертолета Black Hawk и Chinook ВВС США, которые в настоящее время выполняют миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Вечером того же дня на Кафедральной площади состоится открытие арт-инсталляции "#MesNATO20".

С пятницы в столичном Музее энергетики и техники также будет действовать интерактивная выставка "November. Alpha. Tango. Oscar". Посетители смогут опробовать четыре интерактивных симулятора: парашюта, подавления дронов, обеспечения связи и стрельбы.

29 марта исполняется 20 лет как Литва стала полноправным членом НАТО.