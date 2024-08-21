В Вильнюсе пройдет вегетарианский пикник

Как сообщает неправительственная организация Gyvi gali, организующая пикник, весь день на поляне возле моста в парке Вингис будут печь пиццу, а партнеры будут угощать фалафелем, растительными десертами и другими закусками.
„Разнообразие растительных блюд гораздо шире, чем овощной суп или тарелка салата. Овощными также могут быть пицца, праздничный торт или сытные закуски для пикника, которые любят многие. Мы хотим дать людям возможность ощутить весь спектр вкусов“, — говорит руководитель организации Меда Шермукшне.
Возможность не только попробовать, но и узнать больше о растительном питании
Ни для кого не секрет, что растительные продукты могут быть полезны для здоровья и в то же время способствовать решению экологических или этических проблем. Во время пикника у гостей будет возможность послушать дискуссии на эти темы.
Художники: Агне Гинталайте, Мантас Мяшкерис и Шарунас Зенкявичюс обсудят неожиданные отголоски растительной темы в культурной сфере. Позже у микрофона выступят советник министра экономики и инноваций Грете Ляле и лидер Партии зеленых Йева Будрайте, которые обсудят важность продвижения продуктов питания растительного происхождения на глобальном и национальном уровне.
„Добавляя в свой рацион больше растительных продуктов, мы поощряем важные изменения не только в нашей стране, но и во всем мире. Дискуссии на пикнике – хорошая возможность вдохновиться и внести личный вклад в эти изменения“, – делится своими мыслями М. Шермукшне.
На пикник приглашаются все желающие – развлечений будет много даже для самых маленьких
В 12 часов мероприятие стартует с открытого занятия йогой Mai Ram, за которым последуют вышеупомянутые дискуссии. При этом гости пикника смогут отведать растительную пиццу и другие бесплатные закуски, а фоном будет звучать приятная музыкальная подборка Ramu Records.
Организаторы призывают людей не приходить на пикник в одиночку – приглашайте друзей, приводите с собой четвероногих питомцев и, конечно же, детей. Малышей ждет специальная программа: мастер-классы по созданию воздушных змеев, надуванию мыльных пузырей и другие развлечения.