В Вильнюсе на Масленицу пройдет традиционное шествие

 
ELTA
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Užgavėnių šventė Vilniuje
Užgavėnių šventė Vilniuje
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Во вторник в Вильнюсе пройдет традиционное шествие Ужгавенес (Масленица), во время которого по улицам столицы проводят Мору (чучело зимы)

Как сообщили в Вильнюсском центре этнической культуры, ежегодное шествие организуется во вторник днем ​​от площади Одминю до Белого моста. За этим последует церемония сожжения трехметровой Моры.

Ряженые, собравшиеся на театрально-музыкальное представление увидят, как Лашинис и Канапинисом сражаются в песенном конкурсе, танцевальные дуэли и силовые соревнования.

Кроме того, будет возможность послушать праздничный концерт группы Rakija Klezmer Band.

По словам организаторов, традиция шествия Моры упоминается еще с древних времен, как столкновение противоположных сил – зимы и весны, света и тьмы. Переодевшись в различных персонажей, обычно на санях, ряженые ездили по соседям, устраивая всевозможные шалости и стараясь таким образом создать атмосферу веселья, смеха.

Во вторник Масленицу будут отмечать по всей Литве. Торжества проходят в Кедайняй, Бирштонасе и других городах.

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