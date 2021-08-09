В Вильнюсе пройдет пикет в поддержку белорусской оппозиции

Мероприятие организует публичное учреждение "Дапамога", ее представители информировали BNS, что отметят 9 августа 2020 года, когда после выборов в Беларуси начались массовые репрессии против мирных протестующих.
Организаторы отметили, что мэрия Вильнюса выдала разрешение на мероприятие, в нем будут участвовать не более 150 человек, среди них спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, члены Сейма.
Начало в 17.00.
Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года авторитарный лидер Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, около 600 человек объявлены политическими заключенными.
Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными.
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