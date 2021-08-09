aA
В понедельник на Лукишкской площади Вильнюса состоится пикет в поддержку белорусской оппозиции "Год после революции".
В Вильнюсе пройдет пикет в поддержку белорусской оппозиции
© DELFI / Orestas Gurevičius

Мероприятие организует публичное учреждение "Дапамога", ее представители информировали BNS, что отметят 9 августа 2020 года, когда после выборов в Беларуси начались массовые репрессии против мирных протестующих.

Организаторы отметили, что мэрия Вильнюса выдала разрешение на мероприятие, в нем будут участвовать не более 150 человек, среди них спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, члены Сейма.

Статьи по теме:
Революция несбывшихся надежд. Как Беларусь за год прошла путь от массовых демонстраций к репрессиям  (43)
"Политическая золушка". Кем стала Светлана Тихановская за год с начала протестов  (45)

Начало в 17.00.

Массовые демонстрации в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа прошлого года президентских выборов, победителем которых был объявлен правящий страной с 1994 года авторитарный лидер Александр Лукашенко. Мирные протесты подавлялись силой и репрессиями, до сих пор Беларуси идут суды над протестовавшими, около 600 человек объявлены политическими заключенными.

Оппозиция и Запад называют результаты выборов фальсифицированными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ЕС выступил с заявлением о фальсифицированных выборах президента Беларуси (45)

Народ Беларуси мужественно борется за уважение прав...

Тюрьма, заграница, партия. Что стало с экс-кандидатами в президенты Беларуси? (9)

Прошел год после президентских выборов в Беларуси ,...

TOP новостей

Работодатели в Литве уже отстранили десятки работников: некоторые не согласны даже тестироваться (42)

В социальных сетях можно найти немало историй...

Правительство Литвы отложило принятие решения об ограничениях для людей без "паспорта возможностей" (6)

Правительство Литвы отложило принятие решения об...

Представители перевозчиков пассажиров о проверке "паспорта возможностей": мы не театр

Правительство Литвы намерено ограничить возможности...

В Литве протестуют курьеры Wolt: нам нужны переговоры, а не дискуссия (1)

В понедельник у офиса компании Wolt в Вильнюсе проходил...

Спикер Сейма Литвы призывает мировую общественность следить за событиями в Беларуси (4)

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен призывает...