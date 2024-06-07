В Вильнюсе пройдет Ночь культуры, ждут ограничения движения и ночные автобусы

Как и ежегодно, программу мероприятия и информацию о них можно найти не только на сайте фестиваля, но и в кофейнях партнера фестиваля Caffeine – здесь клиентов ждет не только кофе, но и брошюра со всеми мероприятиями, а в некоторых кофейнях будут и инфоцентры, в которых будут дежурить волонтеры (проспект Гедиминаса, 9, проспект Гедиминаса, 31, ул. Пилес, 3, ул. Вильняус, 31, ул. Вокечу. 18).