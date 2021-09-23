В Вильнюсе пройдет "Ночь культуры", поэтому чаще будут курсировать ночные автобусы

В ночных автобусах действуют те же билеты, что и в дневных.
Напомним, что для оплаты проезда можно использовать "Карту вильнюсца" - ее можно пополнить в киосках печати, на почте и в магазинах, например, сети Maxima, или по интернету, можно пользоваться приложениями m.Ticket, Trafi.
В ночь с 24 на 25 сентября будут курсировать автобусы 101N, 102N, 103N, 104N, 105N. Они будут курсировать с 23.00 ч. 24 сентября по 3.00 ч. 25 сентября.
Ночные автобусы останавливаются в центре на остановках:
"Зеленый мост" – 103N, 104N, 105N.
Площадь им. В.Кудирки – 101N, 103N, 104N.
Мост Короля Миндаугаса – 101N, 102N, 105N.
Кафедральный собор – 102N.
Театр оперы и балета – 102N.
Юозо Тумо-Вайжганто – 102N.
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