В Вильнюсе пройдет "Ночь культуры", поэтому чаще будут курсировать ночные автобусы

В ночных автобусах действуют те же билеты, что и в дневных.

Напомним, что для оплаты проезда можно использовать "Карту вильнюсца" - ее можно пополнить в киосках печати, на почте и в магазинах, например, сети Maxima, или по интернету, можно пользоваться приложениями m.Ticket, Trafi.

В ночь с 24 на 25 сентября будут курсировать автобусы 101N, 102N, 103N, 104N, 105N. Они будут курсировать с 23.00 ч. 24 сентября по 3.00 ч. 25 сентября.

Ночные автобусы останавливаются в центре на остановках:

"Зеленый мост" – 103N, 104N, 105N.

Площадь им. В.Кудирки – 101N, 103N, 104N.

Мост Короля Миндаугаса – 101N, 102N, 105N.

Кафедральный собор – 102N.

Театр оперы и балета – 102N.

Юозо Тумо-Вайжганто – 102N.