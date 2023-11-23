В Вильнюсе пройдет День благодарения для малоимущих

"Все чаще к нам приходит больше 400 человек в день, хотя реально мы можем накормить только около 200 человек", – сказала глава Betanija Ингрида Радзявиче.

Осенью значительно сократилось число магазинов, поставляющих помощь, почти не поступает мясо и молочных товары, крупы. Волонтеры Betanijа просят всех, у кого есть такая возможность, оказать помощь товарами с большим сроком годности – мясными и рыбными консервами, крупами, кофе, чаем и т.д.

Также центр приглашает волонтеров, которые помогали бы раздавать еду нуждающимся.

Идея устроить День благодарения родилась спонтанно у главы Geri norai LT Юргиты Рибинскайте-Глатцер.

"Весной я заказала у фермера индюка на День благодарения для своей семьи. Мы всегда стараемся питаться качественными продуктами, поэтому часто обращаемся к фермерам. А осенью оказалось, что заказанный индюк - больше нашей духовки", – рассказала Юргита.