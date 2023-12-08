В Вильнюсе пройдет арт-аукцион: собранные средства направят украинским парамедикам

"Насколько мне известно, уже представлено более 200 работ. Должен отметить, что это не только работы литовских художников, они также из Польши, Эстонии, Латвии и даже Украины. Это аукцион произведений художников из пяти стран", - сказал в пятницу член Европарламента П. Ауштрявичюс.
Треть суммы, собранной в ходе аукциона, пойдет авторам работ за использованные материалы, а остальная часть будет передана организации Blue/Yellow, которая передаст поддержку польской организации парамедиков-добровольцев Awangarda.
"Парамедики спасают жизни тех, кто ранен – солдаты лишаются возможности сражаться. Необходимо оказывать своевременную качественную медицинскую помощь, и Awangarda – именно такая организация, они это делают – они уже спасли на передовой более 2,5 тыс. жизней. Поэтому на этот раз наши усилия направлены на поддержку польской организации парамедиков Awangarda, которая спасает жизни украинских солдат на передовой", - представил П. Ауштрявичюс.
"Это около 20 человек, большинство из них – медики, врачи и другие специалисты. (...) Это очень серьезная команда. Работа этих медиков гораздо серьезнее – они работают на пунктах стабилизации, там совсем другой уровень. Я думаю, что действительно стоит помочь", - добавил учредитель Blue/Yellow Йонас Охман.
По словам европарламентария П. Ауштрявичюса, этот аукцион показывает, что обещания Литвы и Польши вместе помочь Украине реализуются.
"Это еще одно прекрасное доказательство того, что литовско-польские отношения и партнерство, в частности помощь Украине – это не просто слова, это дела", - подчеркнул политик.
"Мы делаем это специально в период Рождества, показывая, что поддержка Украины продолжается, мы поддерживаем сильно и всемерно", - добавил он.
Свои работы на аукцион выставили: Антанас Суткус, Сигита Маслаускайте-Мажилене, Кястутис Григалюнас, Номеда Марченайте, Лайсвиде Шальчюте, Мигле Косинскайте, Вигандас Паукште, Аудрюс Гражис, Эгле Ганда Богданене, Аруне Торнау, Раймондас Савицкас, Арвидас Пакалка, Эгле Эйниките-Наркявичене, Артурас Валяуга, Лютаурас Греже, Андрюс Макарявичюс и многие другие авторы.