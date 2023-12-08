В Вильнюсе пройдет арт-аукцион: собранные средства направят украинским парамедикам

"Насколько мне известно, уже представлено более 200 работ. Должен отметить, что это не только работы литовских художников, они также из Польши, Эстонии, Латвии и даже Украины. Это аукцион произведений художников из пяти стран", - сказал в пятницу член Европарламента П. Ауштрявичюс.

Треть суммы, собранной в ходе аукциона, пойдет авторам работ за использованные материалы, а остальная часть будет передана организации Blue/Yellow, которая передаст поддержку польской организации парамедиков-добровольцев Awangarda.

"Парамедики спасают жизни тех, кто ранен – солдаты лишаются возможности сражаться. Необходимо оказывать своевременную качественную медицинскую помощь, и Awangarda – именно такая организация, они это делают – они уже спасли на передовой более 2,5 тыс. жизней. Поэтому на этот раз наши усилия направлены на поддержку польской организации парамедиков Awangarda, которая спасает жизни украинских солдат на передовой", - представил П. Ауштрявичюс.