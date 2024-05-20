В Вильнюсе пройдет акция в поддержку пленных защитников Азовстали

По словам организаторов, участники акции начнут свой марш от Ратушной площади и направятся в сторону Кафедральной площади, где пройдет митинг в поддержку бойцов.

Акцию организует Украинская молодежная группа в Литве при поддержке посольства Украины в Литве и Аркадия Винокура, организатора мероприятий в поддержку Украины. Координатором мероприятия выступает Ассоциация семей защитников "Азовстали".

Организаторы напоминают, что два года назад, 20 мая, начался эвакуационный выход с территории завода "Азовсталь". После эвакуации Мариупольский гарнизон попал в плен, где находится около 2 лет.