2024.05.20 09:52

В Вильнюсе пройдет акция в поддержку пленных защитников Азовстали

 
ELTA
ru.DELFI.lt
„Azov“
„Azov“
ФОТО: Sipa / Scanpix

В понедельник в Вильнюсе организуется марш за узников из "Азовстали", призванный привлечь внимание к находящимся в российском плену защитникам Мариуполя.

По словам организаторов, участники акции начнут свой марш от Ратушной площади и направятся в сторону Кафедральной площади, где пройдет митинг в поддержку бойцов.

Акцию организует Украинская молодежная группа в Литве при поддержке посольства Украины в Литве и Аркадия Винокура, организатора мероприятий в поддержку Украины. Координатором мероприятия выступает Ассоциация семей защитников "Азовстали".

Организаторы напоминают, что два года назад, 20 мая, начался эвакуационный выход с территории завода "Азовсталь". После эвакуации Мариупольский гарнизон попал в плен, где находится около 2 лет.

За это время Красный Крест не смог получить доступ к местам содержания гарнизона. Информации о состоянии и местонахождении пленных нет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии