В Вильнюсе пройдет акция "Россия без Путина"

17 января 2021 года Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, вернулся в Россию после отравления “Новичком” и лечения в Германии.

Он был немедленно арестован и сейчас отбывает наказание в виде 19 лет колонии в тюрьме за полярным кругом.

Три года спустя, 21 января 2024-го, по инициативе Фонда Борьбы с коррупцией пройдет всемирная акция "Россия без Путина".

Коррупция, нищета и война с Украиной приводят к тому, что все больше россиян - внутри страны и за ее пределами - стремятся к переменам.

Акция призвана объединить тех, кто желает видеть Россию свободной и процветающей. Это возможно только после смены власти, и это то, что мы требуем: Путин должен уйти. Он является причиной того, что наша страна ведет кровавую бессмысленную войну, а люди, которые осмеливаются противостоять ему, оказываются в тюрьме. Мы должны положить этому конец.