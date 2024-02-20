В Вильнюсе пройдет 12-й Форум свободной России: два года большой войны - что дальше?

"Еще до открытия официальной регистрации мы получили почти 200 заявок на участие из десятков стран мира, – говорит сооснователь и член Совета Форума свободной России Иван Тютрин. – Очевидно, что предстоящий Форум станет представительным, а его дискуссии будут содержательными и интересными. Также для нас очень важно то, что мы являемся единственной российской оппозиционной организацией, в чьих мероприятиях участвуют политики и эксперты из Украины!"
Форум свободной России — крупнейшая площадка российской оппозиции, основанная в 2016 году. Он объединяет представителей российской общественности как в России, так и за рубежом, занимающих бескомпромиссную позицию по отношению к режиму Путина: за полный демонтаж путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины и освобождение всех оккупированных Россией территорий, говорится в сообщении организаторов.
Постоянными участниками Форума являются ведущие российские политики, эксперты, журналисты, публицисты и деятели культуры. Помимо представителей российской оппозиции, в мероприятиях ФСР участвуют политики, общественные деятели и журналисты из Украины, США, Великобритании и стран Евросоюза. С 2016 года прошло 11 Форумов свободной России, а с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину ФСР провел пять антивоенных конференций в Вильнюсе, Риге и Таллине.
ФСР выступает за победу Украины над агрессором и освобождение всех украинских территорий. В 2023 году российская Генпрокуратура признала Форум свободной России "нежелательной организацией".
Среди участников:
Политик и сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров; политик Геннадий Гудков; публицист, заместитель председателя Правительства РФ (1997 г.) Альфред Кох; глава Центра гражданских свобод, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук (Украина); художница и писательница Катерина Марголис; врач-травматолог Андрей Волна; журналисты Евгений Киселев, Анастасия Кириленко, Константин Эггерт и Наталья Радина (Беларусь); политологи Александр Морозов, Олеся Яхно (Украина), Юрий Федоров, Игорь Грецкий, Александра Филиппенко и Дмитрий Орешкин; политик и психолог Леонид Гозман; экономисты Владислав Иноземцев, Сергей Алексашенко, Михаил Крутихин, Дмитрий Некрасов, Михаил Кухар (Украина); политики Илья Пономарев, Даниил Константинов, Максим Резник; публицист Игорь Яковенко; социологи Игорь Эйдман и Николай Митрохин; политтехнолог Михаил Шейтельман; политик и сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин; религиовед Сергей Чапнин; историк и писатель Юрий Фельштинский; правозащитники Сергей Давидис, Ольга Романова; народный депутат Украины Олег Дунда; юристы Елена Лукьянова и Николай Полозов; координатор портала Activatica.org Евгения Чирикова и другие.
Среди тем дискуссионных панелей Форума:
- ДВА ГОДА БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ: Что дальше?
- ПРАВОЗАЩИТА. ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД И ВЫЗОВЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ: ПОЛИТЗЕКИ, ПАРТИЗАНЫ, ДОБРОВОЛЬЦЫ И СПОРНЫЕ КЕЙСЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ АКЦИЙ
- "ПАРТИЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ" И "АНТИВОЕННАЯ ПАРТИЯ": МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ У РОССИЙСКОЙ ОППОЗИЦИИ?
- ЭКОНОМИКА ДОЛГОЙ ВОЙНЫ
- ВОЙНА И ВЕРА: Идеология Московской Патриархии как инструмент агрессии
- "НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: КРИЗИС МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
- ВОЙНА ИЛИ СВО: ВЫБОР РОССИЯН
- ПЕРМАНЕНТНАЯ ВОЙНА КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕЖИМА ПУТИНА
- УКРАИНА И МЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ УСИЛИЙ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД РОССИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ