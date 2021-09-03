aA
В Вильнюсе с 3 по 5 сентября проходит традиционный фестиваль "Дни столицы". Насыщенная программа фестиваля ждет горожан и гостей столицы до конца дня в воскресенье.
В Вильнюсе проходят традиционные "Дни столицы"
© DELFI / Orestas Gurevičius

В разных местах города будут выступать музыкальные коллективы, жителей ждут разные развлечения.

Организаторы фестиваля настоятельно рекомендуют участникам носить маски, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м. Кроме того, людей, у которых есть признаки простуды, просят оставаться дома.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве ищут сотни проверяющих "паспорта возможностей", торговцы предупреждают об очередях (75)

Для проверки "паспортов возможностей" ищут сотни...

Самое большое в истории повышение минималки называют конфетой для напряженного общества  Трехсторонний совет к единому решению не пришел (75)

Повышение минимальной зарплаты на 88 евро - это...

За минувшие сутки "паспорт возможностей" в аптеках распечатали 15 000 жителей Литвы (8)

За минувшие сутки "паспорт возможностей" в аптеках...

После беспорядков на полигоне – благодарность Литве: некоторые мигранты хотят остаться в нашей стране (48)

Вскоре после того как первых нелегальных мигрантов...

Эксперт: зарплата в Литве – одна из самых низких в Европе (161)

Правительство Литвы с 2022 года планирует увеличить...