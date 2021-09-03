В Вильнюсе проходят традиционные "Дни столицы"

aA
В Вильнюсе с 3 по 5 сентября проходит традиционный фестиваль "Дни столицы". Насыщенная программа фестиваля ждет горожан и гостей столицы до конца дня в воскресенье.
В разных местах города будут выступать музыкальные коллективы, жителей ждут разные развлечения.
Организаторы фестиваля настоятельно рекомендуют участникам носить маски, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м. Кроме того, людей, у которых есть признаки простуды, просят оставаться дома.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве ищут сотни проверяющих "паспорта возможностей", торговцы предупреждают об очередях (75)
Для проверки "паспортов возможностей" ищут сотни...
Самое большое в истории повышение минималки называют конфетой для напряженного общества Трехсторонний совет к единому решению не пришел (75)
Повышение минимальной зарплаты на 88 евро - это...
За минувшие сутки "паспорт возможностей" в аптеках распечатали 15 000 жителей Литвы (8)
За минувшие сутки "паспорт возможностей" в аптеках...
После беспорядков на полигоне – благодарность Литве: некоторые мигранты хотят остаться в нашей стране (48)
Вскоре после того как первых нелегальных мигрантов...
Эксперт: зарплата в Литве – одна из самых низких в Европе (161)
Правительство Литвы с 2022 года планирует увеличить...