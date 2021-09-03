В Вильнюсе проходят традиционные "Дни столицы"

В разных местах города будут выступать музыкальные коллективы, жителей ждут разные развлечения.

Организаторы фестиваля настоятельно рекомендуют участникам носить маски, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м. Кроме того, людей, у которых есть признаки простуды, просят оставаться дома.