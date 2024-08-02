В Вильнюсе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста ромов

„Для каждого рома этот день очень важен – это болезненная, но реальная часть нашей истории, которую мы не можем забыть. О еврейском холокосте много говорят, но мало кто знает, что во время Второй мировой войны рома также убивали из-за их национальности“, - сказал председатель литовской общины ромов Иштван Квик.

Во время памятных мероприятий, жертв этой общины почтили минутой молчания, позже были зачитаны воспоминания ромов, а из цветных камушков, каждый из которых символизирует погибшего, был составлен флаг цыган.

К мероприятию дистанционно присоединились представители ромов из Эстонии и Освенцима в Польше, а также ромы со всей Литвы, которые вместе спели гимн своей нации.