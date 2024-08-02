2024.08.02 15:45

В Вильнюсе проходят мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста ромов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Romų genocido dienos minėjimas Vilniuje
Romų genocido dienos minėjimas Vilniuje
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В пятницу у Панеряйского мемориала в столице почтили память жертв геноцида ромов во время Второй мировой войны. За этот период в Литве было убито более 500 цыган – примерно каждый третий член общины.

„Для каждого рома этот день очень важен – это болезненная, но реальная часть нашей истории, которую мы не можем забыть. О еврейском холокосте много говорят, но мало кто знает, что во время Второй мировой войны рома также убивали из-за их национальности“, - сказал председатель литовской общины ромов Иштван Квик.

Во время памятных мероприятий, жертв этой общины почтили минутой молчания, позже были зачитаны воспоминания ромов, а из цветных камушков, каждый из которых символизирует погибшего, был составлен флаг цыган.

К мероприятию дистанционно присоединились представители ромов из Эстонии и Освенцима в Польше, а также ромы со всей Литвы, которые вместе спели гимн своей нации.

Кроме того, в памятных мероприятиях приняли участие представители Сейма, правительства, муниципалитетов и различных организаций.

2 августа 1944 года в концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау в Польше был уничтожен цыганский лагерь. По оценкам, в общей сложности около 3000 лиц цыганской национальности были убиты в газовых камерах лагеря.

В 2015 году Европейский парламент принял резолюцию, посредством которой был признан факт геноцида цыган во время Второй мировой войны и призвал все страны почтить память и объявить 2 августа Днем памяти жертв Холокоста рома.

Парламент Литвы добавил 2 августа в список памятных дней в 2019 году.

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