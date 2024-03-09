В Вильнюсе проходит второй день ярмарки Казюкаса: на улицах города полно людей

Ежегодно торговцы предлагают посетителям ярмарки широкий ассортимент товаров – от пряников и баранок до шакотисов, копченой рыбы, мясных изделий, колбас, меда и горячих блюд.

Торговцы не могут жаловаться на нехватку посетителей ярмарки – с самого утра на улицах полно людей.

Delfi в пятницу сообщал, что в этом году торговцы немного повысили цены.

Например, копченую рыбу продают по 6-25 евро за штуку, порция шашлыка стоит 9 евро, пряники от 1,5 евро за штуку. Торговцы сказали, что причина роста цен - повышение цен на сырье и зарплат.

На центральных улицах города, а именно на Кафедральной площади, во время ярмарки будут проходить музыкальные выступления.

В торговом центре G9 проведут "Детскую ярмарку Казюкаса" - будут проходить выступления для детей, мастер-классы. Вечером, в 17 ч., в храме Св. Иоаннов состоится концерт.