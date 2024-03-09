В Вильнюсе проходит второй день ярмарки Казюкаса: на улицах города полно людей

Ежегодно торговцы предлагают посетителям ярмарки широкий ассортимент товаров – от пряников и баранок до шакотисов, копченой рыбы, мясных изделий, колбас, меда и горячих блюд.
Торговцы не могут жаловаться на нехватку посетителей ярмарки – с самого утра на улицах полно людей.
Delfi в пятницу сообщал, что в этом году торговцы немного повысили цены.
Например, копченую рыбу продают по 6-25 евро за штуку, порция шашлыка стоит 9 евро, пряники от 1,5 евро за штуку. Торговцы сказали, что причина роста цен - повышение цен на сырье и зарплат.
На центральных улицах города, а именно на Кафедральной площади, во время ярмарки будут проходить музыкальные выступления.
В торговом центре G9 проведут "Детскую ярмарку Казюкаса" - будут проходить выступления для детей, мастер-классы. Вечером, в 17 ч., в храме Св. Иоаннов состоится концерт.
В воскресенье с 12.30 ч. состоится аукцион "Птицы свободы" в помощь Украине. Организаторы акции создали сотни скворечников, раскрасили их и будут продавать с аукциона в интернете, первый скворечник продадут прямо на Кафедральной площади. На вырученные деньги "Сильны вместе" приобретет для Украины дроны Varnėnai ("Скворцы").
Ограничения
С 11 ч. 7 марта до 4 ч. 11 марта будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус, за исключением городского транспорта.
С 20 ч. 7 марта до 8 ч. 9 марта будет запрещено движение на следующих частях проспекта Гедиминаса: от ул. Йогайлос до А.Якшто, от А.Якшто до Васарё 16-осёс, от Васарё 16-осёс до Ю.Тумо-Вайжганто, от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто, за исключением общественного транспорта.
С 8 ч. 9 марта до 4 ч. 11 марта будет запрещено движение на проспекте Гедиминаса от ул. Вильняус до Ю.Тумо-Вайжганто и от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто, за исключеним общественного транспорта.
С 20 ч. 7 марта до 4 ч. 11 марта будет запрещено движение на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Майронё и рядом с ними по условленной схеме.
Изменится порядок движения общественного транспорта
Движение общественного транспорта на ул. Т.Врублевскё, Швянтарагё, Майронё будет запрещено с 24 ч. 7 марта до 5 ч. 11 марта.
В этот период изменятся маршруты 10, 11, 33, 89 автобусов и их расписания. Дополнительно подкорректируют расписания 2, 3, 6, 12, 20 троллейбусов и 1G, 53 автобусов.